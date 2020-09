BAFTA - ogłoszono rewolucyjne zmiany w nagrodach. Mają na celu rozwiązanie problemu różnorodności

foto. bafta.org

BAFTA ogłosiła ponad 120 znaczących i szeroko zakrojonych zmian w procesie głosowania, członkostwa i kampanii, których celem jest rozwiązanie problemu braku różnorodności w przyznawaniu nagród organizacji. Przewodniczący BAFTA, Krishnendu Majumdar nazwał te zmiany przełomowymi. Były one wynikiem siedmiomiesięcznej weryfikacji, w odpowiedzi na kontrowersje dotyczące nominacji do nagród BAFTA 2020, gdzie wszystkie nominacje aktorskie powędrowały do białych osób, a w kategorii reżyserskiej nie znalazła się żadna kobieta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.



BAFTA

Nowy proces głosowania we wszystkich kategoriach, obejmujący w sumie trzy rundy i dający członkom dłuższy czas na oglądanie filmów. Członkowie będą teraz również mieć obowiązek obejrzenia wszystkich filmów, które pozostały na liście, w drugiej turze, przed głosowaniem. Po kontrowersjach dotyczących nominacji w styczniu, argumentowano, że wielu wyborców po prostu nie oglądało mniej znanych filmów.

W kategoriach aktorskich liczba nominowanych wzrasta z pięciu do sześciu. Aktorzy i aktorki nie mogą być nominowani za więcej niż jedną kreację w jednej kategorii (np. Margot Robbie była w 2020 roku nominowana za dwie kreacje w kategorii aktorki drugoplanowej), natomiast mogą być nominowani za różne kreacje w różnych kategoriach

Aktorzy i aktorki nie mogą być nominowani za więcej niż jedną kreację w jednej kategorii (np. Margot Robbie była w 2020 roku nominowana za dwie kreacje w kategorii aktorki drugoplanowej), natomiast mogą być nominowani za różne kreacje w różnych kategoriach Wybór w kategorii reżyserskiej zostanie dokonany spośród 20 nazwisk, 16 z nich (8 kobiet i 8 mężczyzn) wybiorą członkowie wydziału reżyserskiego BAFTA. Cztery dodatkowe nazwiska (2 kobiety, 2 mężczyzn) wybierze specjalne jury. Z tej grupy zostanie wybrana szóstka nominowanych.

W kategorii Najlepszy Film Brytyjski liczba nominowanych wzrosła z 6 do 10.

BAFTA zamierza dodać „co najmniej” 1000 członków z prawem głosu w ciągu najbliższych dwóch lat, co dałoby jej do 7 700 głosów. Stwierdzono, że „silny nacisk zostanie położony na rekrutację z grup niedostatecznie reprezentowanych”.

Wszyscy członkowie głosujący są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu „świadomego głosowania”, prawdopodobnie w postaci filmu wideo, pomagającego im „nawigować i rozpoznawać szersze wpływy społeczne, które mogą wpłynąć na proces głosowania”.

Nowa ankieta mająca na celu dalsze poszerzenie wiedzy BAFTA na temat składu jej członków. W przeciwieństwie do poprzednich ankiet wypełnienie jest wymagane do głosowania na nagrody filmowe.

Utworzenie grupy, która ma na celu rekrutację nowych członków BAFTA spośród grup niedostatecznie reprezentowanych.