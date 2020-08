BAFTA TV 2020 - The End of the F***ing World i Czarnobyl wśród wygranych

Netflix

Ceremonia rozdania nagród BAFTA TV 2020 odbyła się w zamkniętym studiu, a zwycięzcy "odbierali" swoje nagrody za pomocą platformy Zoom lub nagranych wcześniej przemówień. Wśród wyróżnionych produkcji jest m.in. serial The End of the F***ing World od Netflixa, który otrzymał nagrodę za najlepszy serial dramatyczny. Pokonując tym samym choćby serial The Crown, który nie otrzymał w tym roku żadnej statuetki.

Najlepszym serialem komediowym okazał się serial Stath Lets Flats, zatem nagroda nie trafiła ostatecznie w ręce faworyzowanego Współczesna dziewczyna. Dwie statuetki powędrowały do serialu limitowanego HBO, Czarnobyl (najlepszy mini-serial oraz Jared Harris za najlepszą rolę męską. Poniżej nagrodzeni w najważniejszych kategoriach (pełną listę znajdziecie tutaj):

Najlepszy serial dramatyczny

The Crown

The End of the F***ing World (zwycięstwo)

Gentleman Jack

Giri/Haji

Najlepszy komediowy program rozrywkowy

The Graham Norton Show

The Last Leg

The Ranganation

Taskmaster (zwycięstwo)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Callum Turner - The Capture

Jared Harris - Czarnobyl (zwycięstwo)

Stephen Graham - The Virtues

Takehiro Hira - Giri/Haji

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Glenda Jackson - Elizabeth is Missing (zwycięstwo)

Jodie Comer - Obsesja Eve

Samantha Morton - I am Kristy

Susanne Jones - Gentleman Jack

Najlepszy serial komediowy

Catastropher

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats (zwycięstwo)

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Guz Khan - Man Like Mobeen

Jamie Demetriou - Stath Lets Flats (zwycięstwo)

Ncuti Gatwa - Sex Education

Youssef Kerkour - Home

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Gremisola Ikumelo - Famalam

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Sarah Kendall - Frayed

Sian Clifford - Fleabag (zwycięstwo)

Najlepszy miniserial

A Confession

Czarnobyl (zwycięstwo)

The Victim

The Virtues

Najlepszy aktor drugoplanowy

Joe Absolom - A Confession

Josh O'Connor - The Crown

Stellan Skarsgard - Czarnobyl

Will Sharpe - Giri/Haji (zwycięstwo)

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Helen Behan - The Virtues

Helena Bonham Carter - The Crown

Jasmine Jobson - Top Boy

Naomie Ackie - The End of the F***ing World (zwycięstwo)

fot. materiały prasowe