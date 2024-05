Komik przeprasza za podtekst seksualny w Filmie o pszczołach. Nie zmieniłby tego

fot. DreamWorks Animation

Amerykański aktor komediowy i komik Jerry Seinfeld przemawiał podczas rozdania dyplomów na uniwersytecie Duke. W tym czasie wielu studentów opuściło teren wydarzenia na znak protestu.

Jerry Seinfeld o Filmie o pszczołach

Seinfeld był również producentem i scenarzystą Filmu o pszczołach z 2007 roku, który zebrał mieszane recenzje. Krytycy pisali, że ma on humorystyczne momenty, ale jest on również niezręczny i ma stonowany przekaz przez co nie zapada w pamięć. Aktor w swoim przemówieniu przeprosił za kontrowersyjną relację pomiędzy głównymi bohaterami.

Stworzyłem film animowany o pszczołach, który być może oglądaliście w dzieciństwie. Jeśli ktoś z was poczuł się nieco nieswojo z powodu podtekstu seksualnego w relacji pszczoły Barry'ego i Vanessy, kwiaciarki, która ratuje mu życie, chciałbym za to teraz przeprosić. Może nie dostosowałem tego idealnie, ale nie zmieniłbym tego.

Komik nawiązał do Filmu o pszczołach, aby podkreślić, że nie należy tracić poczucia humoru w obliczu trudności w życiu, które często nie ma sensu. Uważa, że nieco nieprzyjemne poczucie niezręcznego humoru jest w porządku oraz że to nie jest coś, co należy naprawiać. Seinfeld przyznał, że podziwia obecne pokolenie za ambicje stworzenia bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa oraz za to, że nie chce ranić uczuć innych ludzi.

Aktor już w 2021 roku przepraszał za ten "niewygodny, subtelny aspekt seksualny w Filmie o pszczołach", który przyznał, że jest nieodpowiedni dla dzieci.

