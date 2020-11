Bagiński, Rosiński, Sienkiewicz: program MFKiG Cyber Edition na niedzielę

Polscy wydawcy od kilku miesięcy muszą operować w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Co do powiedzenia na ten temat mają Szymon Holcman (kultura gniewu), Paweł Timofiejuk (Timof Comics), Bartosz Kurc (Wydawnictwo Kurc) i Marcin Kaliński (Scream Comics), którzy znają go od podszewki?