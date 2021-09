Bajer z Bel-Air - obsadzono aktora w reboocie serialu. Will Smith go zaskoczył

fot. NBC

Bel-Air to nie jest zwykły reboot Bajera z Bel-Air. Przede wszystkim nie będzie to serial komediowy, a poważny serial dramatyczny inspirowany fanowskim filmem Morgana Coopera, który pokazał, jak taka wersja mogłaby wyglądać. Projekt powstaje dla platformy Peacock, a Will Smith ogłosił, że Willa zagra debiutant Jabari Banks, który podobnie jak jego bohatera, pochodzi z Filadelfii.

Will Smith i platforma Peacock opublikowali nagranie z rozmowy panów, w której Will zdrada młodemu chłopakowi, że dostał rolę, która zmieni jego życie. Sam Smith zagwarantował aktorowi wsparcie w karierze i pracy nad serialem. Przypomnijmy, że gwiazda Hollywood jest producentem poprzez swoją firmę Westbrook Studios. Za serial odpowiada Universal Television. Jabari Banks skończył w 2020 roku uczelnie, w której szlifował umiejętności aktorskie.

Projekt jest tak atrakcyjny dla platformy Peacock, że od razu zamówiono dwa sezony. T.J. Brady i Rasheed Newson, znani z The Chi i The 100 są showrunnerami. Morgan Cooper, twórca wspomnianego fanowskiego filmu, ma reżyserować.

Historia oparta jest na tym samym koncepcie, co oryginał z lat 90. Will zostaje wysłany do rodziny w Bel-Air, aby mieć szansę na lepsze życie. Jako że nie jest to komedia, projekt ma głębiej wejść w kwestię emocji, uprzedzeń (bogaci vs biedny Will) czy konfliktów.