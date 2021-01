Balan Wonderland z wersją demo. Trójwymiarową platformówkę sprawdzimy przed premierą

Square Enix

Firma Square Enix poinformowała, że ich nadchodzącą grę, Balan Wonderland, będziemy mogli przetestować na ponad dwa miesiące przed premierą. Wszystko to za sprawą wersji demo, która zadebiutuje już 28 stycznia na praktycznie wszystkich popularnych obecnie platformach do gier: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch.

Nadchodzące demo pozwoli zapoznać się z wycinkiem rozgrywki (rozdział 1 i fragmenty rozdziałów 4 i 6) i to na dwa sposoby - solo lub w podczas zabawy z drugą osobą w trybie lokalnej kooperacji. Ta druga opcja wydaje się szczególnie interesująca, bo grając w dwie osoby mamy mieć więcej możliwości, które pozwolą m.in. na otwieranie niedostępnych w innym wypadku ścieżek.

https://twitter.com/BALANWWORLD_JP/status/1351516515825192961

Balan Wonderland to nowy projekt Square Enix, w prace nad którym zaangażowani są m.in. Yuji Naka i Naoto Ohshima, a więc osoby wcześniej odpowiedzialne za rozwój serii Sonic the Hedgehog. Będzie to trójwymiarowa platformówka, w której główni bohaterowie trafią do dwunastu magicznych światów. Każdy z nich wypełniony będzie zupełnie innymi przeszkodami, przeciwnikami i wyzwaniami. Pomocą w przechodzeniu kolejnych etapów będzie ponad 80 strojów, które nie tylko zmienią wygląd protagonistów, ale też pozwolą im korzystać z wyjątkowych umiejętności.

Premiera gry już 26 marca na PC i konsolach.