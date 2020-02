Baldur’s Gate 3 jeszcze w tym roku. Na początek w ramach Steam Early Access

Baldur’s Gate 3 zostało ujawniono w czerwcu 2019 roku w trakcie prezentacji poświęconej Google Stadia. Firma Hasbro na New York Toy Fair zapowiedziała, że gra jeszcze w tym roku trafi do programu Early Access na platformie Steam, dzięki czemu gracze będą mogli zapoznać się z jej wczesną wersją. Takie działanie nie jest specjalnym zaskoczeniem, bo to nic nowego dla odpowiadającego za grę studia Larian Games. Wcześniej taki sam los spotkał obie części świetnie ocenianego Divinity: Original Sin.

Na szczegóły dotyczące Baldur’s Gate 3, w tym materiały z rozgrywki, nie będziemy musieli już długo czekać. Wiemy, że twórcy planują transmisję 27 lutego, w trakcie której z pewnością dowiemy się najważniejszych informacji na temat tej wyczekiwanej produkcji. Prawdopodobnie to właśnie tam deweloperzy oficjalnie potwierdzą, że ich dzieło będzie dostępne we Wczesnym Dostępie.

Baldur’s Gate 3 to nowa odsłona kultowej serii gier RPG. O nadchodzącej produkcji nie wiemy zbyt wiele, ale za jej tworzenie odpowiada studio Larian Games, weterani gatunku. To sprawia, że fani mogą być raczej spokojni o jakość tego tytułu.