Star Wars Jedi: Upadły zakon - trwają prace nad kontynuacją gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Star Wars Jedi: Upadły zakon okazało się sukcesem - zarówno pod względem odbioru w branżowych mediach, jak i sprzedaży, która podobno była tak dobra, że zaskoczyła nawet wydawcę, firmę EA. Zakładano, że do końca marca tego roku sprzeda się on w nakładzie 8 milionów sztuk, a wynik ten udało się osiągnąć przed końcem ubiegłego roku. Nic więc dziwnego, że podobno trwają już prace nad kontynuacją. Podobno, bo póki co nie pojawiło się żadne oficjalne ogłoszenie w tej sprawie.

Nieoficjalnie o pracach nad sequelem informuje serwis Kotaku. Respawn Entertainment oraz EA mają pracować nie tylko nad kontynuacją Upadłego Zakonu, ale też i mniejszą produkcją w uniwersum Gwiezdnych Wojen, za którą odpowiadać ma studio EA Motive. Wedle tych przecieków, dalsze przygody Cala Kestisa mają być tworzone z myślą o pecetach, PlayStation 5 i nowym Xboksie. Żadna data premiery nie padła, ale najwcześniej gry mielibyśmy spodziewać się w przyszłym roku, co ma sens, biorąc pod uwagę, że start nowej generacji konsol został zaplanowany na końcówkę roku 2020.