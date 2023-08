Baldur's Gate 3 - w obsadzie znalazł się aktor, którego zadaniem było nagrywanie dźwięków... miłosnych uciech

fot. Larian Studios

Alex Jordan to aktor głosowy, którego gracze mieli okazję usłyszeć między innymi w takich produkcjach, jak Demon's Souls czy The Lord of the Rings: Gollum. Wziął on udział również w pracach nad Baldur's Gate 3, ale jego rola była dość specyficzna: zadbał on bowiem o udźwiękowienie scen łóżkowych zbliżeń bohaterów.

Aktor poinformował o tym na swoim TikToku. W krótkim wideo zdradził, że został zapytany o to, czy chciałby udzielić swojego głosu w Baldur's Gate 3. Szybko okazało się, ze chodzi o dość nietypowe zadanie.

Nie, nie chodzi o rolę. Obawiam się, że zakończyliśmy już nagrania. Potrzebujemy seksownych dźwięków. Czy chcesz do nas wpaść i nagrać seksowne dźwięki? - to miał usłyszeć aktor, gdy zapytał o szczegóły "roli".

Jordan podjął się tego aktorskiego wyzwania i zdradził, że spędził trochę czasu podczas sesji nagraniowej na wykonywaniu różnego rodzaju westchnień i... całowaniu swojej ręki. Wygląda jednak na to, że było warto, bo jego TikTok został skomentowany przez deweloperów z Larian Studios, którzy pochwalili wydawane przez niego dźwięki.

Baldur's Gate 3 jest dostępne na PC, a 6 września gra trafi na PlayStation 5.