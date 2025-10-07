Ballada o drobnym karciarzu - oficjalny zwiastun. To będzie kolejny hit po Konklawe?
Netflix opublikował oficjalny zwiastun filmu Ballada o drobnym karciarzu z Colinem Farrellem w roli głównej. Edward Berger reżyseruje dla Netflixa, mając już na koncie takie perełki jak Konklawe czy Na Zachodzie bez zmian. To będzie kolejny hit w jego filmografii?
Ballada o drobnym karciarzu to nowy film wyreżyserowany przez Edwarda Bergera, który ma już na swoim koncie nominację do Oscara za Na Zachodzie bez zmian. Ostatnio stworzył też znakomicie ocenione Konklawe. Czy nowy film Netflixa pójdzie w ślady poprzedników?
Ballada o drobnym karciarzu - pełny zwiastun
Opublikowano pełny zwiastun filmu, który pojawi się w Netflixie 29 października 2025 roku. Zamierzacie obejrzeć pierwszego dnia?
Ballada o drobnym karciarzu - co wiadomo o filmie?
Lord Doyle (Colin Farrell) ukrywa się w Makau. Spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming (Fala Chen), pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe (Tilda Swinton) – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać.
W obsadzie znajduje się: Colin Farrel, Fala Chen, Deanie IP, Alex Jennings oraz Tilda Swinton.
