Ballada ptaków i węży - nowy plakat. Igrzyska śmierci wracają w wielkim stylu!

fot. Lionsgate

Opublikowano nowy plakat do filmu Ballada ptaków i węży. To adaptacja książki Suzanne Collins, będącej prequelem do głównej trylogii Igrzysk Śmierci. Opowiada o przeszłości Coriolanusa, czyli przyszłego prezydenta Panem. Grafikę możecie zobaczyć poniżej.

Ballada ptaków i węży opowie historię Coriolanusa, który w młodości musiał wystąpić jako mentor w 10. Głodowych Igrzyskach. Jest to dla niego szansa, aby podbić swój status w społeczeństwie, gdy jego rodzinny dom podupadł. Jednak w udziale przychodzi mu pracować z trybutką z najbiedniejszego Dwunastego Dystryktu. Wkrótce Coriolanus zaczyna współczuć swojej podopiecznej i rodzi się między nimi specyficzna więź.

Ballada ptaków i węży - nowy plakat

Nowy plakat to pierwszy slajd w galerii.

Ballada ptaków i węży

Ballada ptaków i węży - reżyser, obsada, scenariusz

Za reżyserię odpowiedzialny jest Francis Lawrence, weteran Igrzysk Śmierci. Scenariusz napisał Michael Lesslie na podstawie książki Suzanne Collins o tym samym tytule. Młodego prezydenta Snowa zagra Tom Blyth, natomiast trybutkę Rachel Zegler.

Czekacie na premierę Ballady ptaków i węży?