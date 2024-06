Ballerina dała w kość Normanowi Reedusowi. Aktor opowiada o spin-offie Johna Wicka

Fot. Materiały prasowe

Ballerina to wyczekiwany spin-off Johna Wicka z Aną de Armas w roli głównej. W filmie ma pojawić się ponownie Ian McShane, ale również Keanu Reeves w roli legendarnego Johna Wicka. W obsadzie znajduje się również Norman Reedus, którego publiczność może kojarzyć głównie z występów w The Walking Dead.

Nie jest to niczym nowym, że w serii Johna Wicka dużo uwagi poświęca się choreografii i efektom praktycznym oraz popisom kaskaderskim. Aktorzy przechodzą przez trening i uczestniczą w sekwencjach, które często dają im w kość. Praca na planie Balleriny dała popalić właśnie Normanowi Reedusowi:

To było bolesne. Właśnie wróciłem z Budapesztu, gdzie kręciliśmy więcej scen akcji. Więc przeleciałem z Japonii do Budapesztu i z powrotem do Japonii. To wysokooktanowa rozrywka. To fajna historia, bardzo dobrze zagrana, ale opiera się głównie na wybuchach, ciosach i akcji.

Ballerina - wszystko o filmie

Produkcja została opóźniona i ma zadebiutować aktualnie w lecie 2025 roku. Ana de Armas wcieli się w postać o imieniu Rooney. Na razie nie zdradzono dalszych szczegółów fabularnych na temat filmu reżyserowanego przez Lena Wisemana.