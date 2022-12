Norman Reedus w spin-offie Johna Wicka. Gwiazda The Walking Dead dołącza do obsady Balleriny

Fot. Materiały prasowe

Ballerina to pierwszy oficjalny spin-off serii John Wick, który wychodzi od motywu z filmu John Wick 3. Ana de Armas gra główną rolę, a właśnie potwierdzono, że do obsady dołączył Norman Reedus, czyli Daryl z The Walking Dead. Nie jest to pierwsza styczność aktora z kinem akcji; wcześniej grał w serii Święci z Bostonu.

Ballerina – znane nazwiska

Reedus dołącza do obsadzonych już Anjeliki Huston, Iana McShane’a, Lance’a Reddicka oraz nominowanej do Oscara Cataliny Sandino Moreno. W filmie podobno pojawi się również Keanu Reeves. Film napisany przez Shaya Hattena jest obecnie kręcony. Producentami są Basil Iwanyk, Erica Lee i Chad Stahelski. Brady Fujikawa i Chelsea Kujawa nadzorują projekt Lionsgate. Film Lionsgate wyreżyseruje Len Wiseman.

Lee skomentowała casting portalowi Deadline: “Jesteśmy wielkimi fanami Normana i jesteśmy przekonani, że fani są tak samo podekscytowani jak my, że dołącza on do uniwersum Wicka. Będzie niesamowitym uzupełnieniem Balleriny.”

Norman Reedus – ostatnie projekty

Reedus znany jest z The Walking Dead, gdzie wcielił się w Daryla Dixona. Kręci także spin-off bazowany na serialu AMC we Francji. Pojawi się też w wyreżyserowanym przez Jeffa Nicholsa The Bikeriders razem z Austinem Butlerem, Jodie Comer, Tomem Hardym oraz Michaelem Shannonem. Do poprzednich filmów aktora należą chociażby American Gangster, Święci z Bostonu, Psy mafii czy Spisek.