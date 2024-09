Zapowiedź zwiastuna filmu Ballerina. Kiedy zobaczymy pierwszy trailer spin-offu Johna Wicka?

Apple/Screen Rant

Lionsgate gotowy jest na rozpoczęcie promocji Balleriny, czyli kinowego spin-offu Johna Wicka. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź zwiastuna, który zadebiutuje już jutro, czyli 26 września. Krótka zajawka trailera nie zdradza zbyt wiele i jedyne co możemy na niej zobaczyć, to pozytywkę z kręcącą się baletnicą za szklaną pokrywką.

Ballerina - zapowiedź zwiastuna

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że Ballerina będzie rozgrywać się między trzecią a czwartą częścią Johna Wicka. Ana de Armas wcieli się w zabójczynię o imieniu Rooney, która poluje na ludzi odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. Bohaterka znajduje się pod opieką Winstona oraz Charona w hotelu Continental w Nowym Jorku. W Ballerinie nie zabraknie również Johna Wicka, ale nie jest jasne, jak dużą rolę odegra w filmie.

Za reżyserię odpowiada Len Wiseman, który wcześniej pracował nad Underworld i Pamięcią absolutną. W obsadzie poza Aną de Armas znaleźli się również Anjelica Huston, Keanu Reeves, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus oraz Ian McShane.

Ballerina – premierę w kinach zaplanowano na 6 czerwca 2025 roku.