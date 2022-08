Bandit - zwiastun kryminalnego thrillera z Melem Gibsonem. Josh Duhamel jako nieuchwytny przestępca

fot. Jesse Korman

Bandit to nowy film w reżyserii Allana Ungara, który jest inspirowany powieścią Roberta Knuckle'a i Eda Arnolda The Flying Bandit. Główna postać, w którą wciela się Josh Duhamel, po ucieczce z więzienia udaje się z USA do Kanady, gdzie staje się jednym z najbardziej niesławnych przestępców w historii Kraju Klonowego Liścia. Kiedy czarujący banita zakochuje się w troskliwej opiekunce społecznej Andrei (Elisha Cuthbert), postanawia zacząć rabować banki, aby zapewnić jej styl życia, o jakim marzy.

Historia oparta jest na prawdziwej historii złodzieja o pseudonimie Flying Bandit, który był znany jako Gilbert Galvan Jr. lub Robert Whiteman. W Kanadzie obrabował aż 59 banków.

Oprócz Duhamela i Cuthbert w filmie występują Mel Gibson, Nestor Carbonell, Olivia d'Abo, Haley Webb i Rachael Markarian. Do sieci trafił zwiastun Bandit, który możecie obejrzeć poniżej.

Bandit - zwiastun

Bandit - opis fabuły

Film przenosi widzów do Kanady lat 80. Opowiada prawdziwą historię kanadyjskiego przestępcy, dla którego wszystko staje się trudniejsze, gdy poznaje kobietę swoich marzeń. Galvan zasypuje ją prezentami, które zdobył w nieuczciwy sposób, chcąc spędzić z nią resztę życia. Kontynuuje serię napadów na banki, ale każda akcja przyciąga większą uwagę gliniarzy. Poszukiwania tajemniczego przestępcy są prowadzone przez detektywa Johna Snydesa (Nestor Carbonell), ale niezliczone przebrania Galvana Juniora i skrupulatne planowanie sprawiają, że wszyscy dają się oszukać. Jego związek oznacza, że unikanie aresztowania jest jeszcze ważniejsze. Ale kiedy pojawia się bezprecedensowa propozycja napadu, postanawia wykonać jeszcze ten jeden skok, co nie prowadzi do niczego dobrego.

Bandit - zdjęcia

Bandit

Bandit - premiera 23 września w wybranych kinach w USA. Film trafi również do dystrybucji cyfrowej. Nie ma informacji, kiedy odbędzie polska premiera.