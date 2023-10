Barbie - dyrektor generalny firmy Mattel o sukcesie filmu. Wzrost sprzedaży zabawek nie był priorytetem

fot. materiały prasowe

Barbie w reżyserii Grety Gerwig to największy hit kasowy tego roku i stanowi pierwszy film z uniwersum Mattel, jakie firma ma zamiar stworzyć. W wywiadzie dla Semafor, Ynon Kreiz, będący dyrektorem generalnym Mattel podkreślał, że wzrost sprzedaży lalek nie stanowił priorytetu przy tworzeniu filmu Barbie.

Nie zrobiliśmy tego filmu, żeby sprzedawać więcej zabawek. Chodziło o stworzenie wysokiej jakości treści, które ludzie będą chcieli oglądać {...} - tłumaczył Kreiz. - Współpracujemy z najlepszymi ludźmi na rynku, a oni biorą na siebie odpowiedzialność. Dla nas to jedno powiedzieć: „zrobimy kolejny film Hot Wheels”, a co innego: „JJ Abrams nakręci kolejny film Hot Wheels.

Ynon Kreiz został także zapytany o bardziej kontrowersyjne fragmenty filmu np. nazwanie stereotypowej Barbie (Margot Robbie) faszystką.

Byliśmy częścią całego procesu, ale daliśmy Grecie pełną swobodę twórczą, ponieważ na to zasługuje. Ufaliśmy, że zamieni to w coś, co przemawia do ludzi. Nie chodziło tylko o krytykowanie Mattela. Była to część wspaniałej narracji i interpretacji wszechświata Barbie - wyjaśnił dyrektor generalny.

Uniwersum Mattel - kolejne filmy w przygotowaniu

W procesie przygotowań jest ponad 45 filmów związanych z firmą Mattel m.in. Barney, Polly Pocket, He-Man czy Hot Wheels.

W oświadczeniu Kreiza, jeszcze sprzed premiery Barbie, znalazł się fragment, który wskazuje na wiarę w sukces potencjalnych filmów:

Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z Warner Bros. Pictures, gdy będziemy opowiadać historie naszych ukochanych marek. Mattel Films jest na dobrej drodze, aby zademonstrować ogromny potencjał naszych marek, w miarę kontynuowania realizacji naszej strategii transformacji Mattel w opartą na własności intelektualnej, wysokowydajną firmę zajmującą się zabawkami.