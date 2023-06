Barbie: Ryan Gosling za stary na rolę Kena? Aktor zarzuca fanom hipokryzję

Fot. Materiały prasowe

Jedna z głośniejszych produkcji 2023 zbliża się wielkimi krokami. Barbie zabierze nas do neonoworóżowego świata, w którym zobaczymy przeróżne wersje lalek, w tym także Kenów. Największe zamieszanie wywołuje wśród odbiorców główny odtwórca kultowej męskiej roli - Ryan Gosling. Wielu widzów po obejrzeniu zapowiedzi z jego udziałem, uznało, że aktor kompletnie nie pasuje do tego wcielenia. Powodem jest wiek artysty i widoczne oznaki starzenia się.

Ryan Gosling – odpowiedź

W rozmowie z GQ aktor został zapytany o swoją opinię na temat ageistycznych uwag. Początkowo Gosling podszedł do tematu żartobliwie, sugerując, że jeśli ludziom nie odpowiada wygląd jego Kena, mogą „bawić się” pozostałymi Kenami. Dalsza część wypowiedzi nabrała jednak zupełnie innego charakteru. Artysta wytknął widzom hipokryzję.

Zabawny jest ten rodzaj chwytania się idei #notmyken. Jakby ci ludzie kiedykolwiek wcześniej myśleli o Kenie... Nagle oni mówią: "Nie, przez cały ten czas troszczyliśmy się o Kena". Wcale nie. Nigdy. Nigdy was on nie obchodził. Gdybyście kiedykolwiek naprawdę dbali o Kena, wiedzielibyście, że nikogo on nie interesuje. Więc wasza hipokryzja została ujawniona. Dlatego jego historia musi zostać opowiedziana.

Barbie - opis fabuły

Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.

Barbie - zdjęcia

Barbie

Barbie - premiera 21 lipca 2023 w kinach.