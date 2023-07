Barbie - dyrektor generalny o powstaniu sequelu. Jakie filmy o zabawkach przygotowuje firma Mattel?

fot. materiały prasowe

Barbie podbiła kina na całym świecie. Film w reżyserii Grety Gerwig zarobił już globalnie 472 miliony dolarów przy budżecie 128–145 milionów dolarów. Twórcy, aktorzy oraz wytwórnie odpowiedzialne za produkcję mają powody do radości.

W ostatnim czasie odbyła się telekonferencja podsumowująca kwartalne zarobki firmy Mattel, która jest producentem zabawek, w tym słynnej lalki Barbie. Dyrektor generalny Ynon Kreiz w rozmowie z Deadline nie potwierdził, że powstanie sequel Barbie, ale zasugerował, że może dać więcej możliwości do rozszerzenia działalności.

Nic nie ogłosiliśmy i prawdopodobnie jest trochę za wcześnie, aby mówić o kontynuacjach, ale oczywiście dzięki sukcesowi filmu… stworzyłoby to więcej możliwości. Działamy w branży, w której wszyscy szukają tych chwil, tych marek, tych wydarzeń kulturalnych. I one się zdarzają, ale nie tak często. [Więc] oczekujemy, że marka będzie się nadal rozwijać, spodziewamy się więcej możliwości w zakresie treści – i to nie tylko kinowej, ale też w telewizji i innych obszarach.

Kreiz powiedział też, że wraz z ogromnym sukcesem filmu Warner Bros. nastąpiła duża zmiana "w strategii i DNA" firmy Mattel. Przyznał, że oznacza to uświadomienie sobie, że ludzie, którzy kupują ich produkty, to nie tylko konsumenci, ale też fani. Dodał, że to otwiera więcej możliwości interakcji z nimi oraz tworzenia produktów wynikających z tego zaangażowania.

Z kolei w rozmowie z Variety dyrektor generalny bardziej otwarcie wypowiadał się sequelu. Przyznał, że marka Barbie ma wiele różnych wersji, jest bardzo elastyczna i stwarza wiele możliwości.

Na początku nie mówimy: "Dobra, pomyślmy już o drugim i trzecim filmie". Najpierw niech ten pierwszy będzie dobry i osiągnie sukces. A jeśli to się stanie to możliwości pojawią się bardzo szybko, gdy ten pierwszy film będzie udanie reprezentować franczyzę na dużym ekranie.

Dodał, że filmy, które osiągnęły sukces powodują, że powstanie więcej produkcji. Ich ambicją jest stworzenie filmowej franczyzy. W takim samym tonie wypowiedziała się też producentka - Robbie Brenner.

Dyrektor generalny przyznał, że strajk scenarzystów i aktorów opóźni niektóre projekty, które są w fazie rozwoju. Dodał, że wiele zrobiono przed strajkiem i oczekują postępów, gdy się skończy. Teraz obserwują sytuację i będą odpowiednio reagować.

Kwartalna sprzedaż i zyski w Mattel zanotowały spadek w porównaniu z danymi z czerwca z poprzedniego roku, ale oczekuje się, że dzięki filmowi Barbie nastąpi wzrost w drugiej połowie 2023 roku. Kierownictwo odmówiło ujawnienia szczegółów na temat tego, jaki wpływ będzie mieć na zarobki sukces produkcji z Margot Robbie i Ryana Goslinga.

Robbie Brenner w rozmowie z Variety zaktualizowała status filmów związanych z zabawkami firmy Mattel, które są w przygotowaniu. Oto one:

Barney

Producent: Daniel Kaluuya

To film aktorski o kultowym fioletowym dinozaurze, który będzie surrealistyczny i w stylu studia A24. Brenner powiedziała, że nie sądzi, że produkcja będzie przez to mroczniejsza. Ma być wyjątkowo i bardziej jak filmach Być jak John Malkovich lub Adaptacja. Barney nie będzie prosty, bo nie robią Teda. Ale będzie on bardziej dojrzalszy i trochę odbiegający od normy. Ma opowiadać o "tożsamości i znalezieniu tego, kogo kochasz, kto czuje się wyobcowany" oraz poszukiwaniu tego, co to wszystko znaczy.

Polly Pocket

Aktorka: Lily Collins

Scenarzystka i reżyserka: Lena Dunham

Komedia familijna opowie o mikrolaleczce. Według Brenner scenariusz jest świetny. Przyznaje, że Collins jest mądra, konkretna i produktywna, a Dunham jest pracowita i potrafi słuchać. Współpracę określa jako niesamowitą. Dodała, że ma nadzieję, że w przyszłości zrobią ten film.

Hot Wheels

Producent: J.J. AbramsJJ Abrams

Zabawka zostanie ożywiona w filmie, w którym pojawiają się samochody, monster trucki i motocykle. Brenner powiedziała, że film będzie mieć prawdziwe postacie, z którymi można się utożsamić - są trójwymiarowe i przeżywają emocjonalne podróże. Dodała, że dla Abramsa ważne jest, aby zrobić film, który nie tylko będzie zabawny i ekscytujący, ale będzie zawierał prawdziwe emocje i stawkę.

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots

Aktorzy: Vin Diesel

Scenarzysta: Ryan Engle

Gwiazda Szybkich i wściekłych zagra główną rolę w filmie opartym na grze firmy Mattel, polegającej na walce z robotami. Według Brenner Diesel i wszyscy zaangażowani w produkcję są podekscytowani. Trwa praca nad scenariuszem.

American Girl

W fazie rozwoju jest komedia familijna, oparta na świecie lalek i doświadczeń, które mają pomóc dziewczynkom dorastać z pewnością siebie, rozwijając ich osobowość. Brenner powiedziała tylko, że pracują nad czymś wspaniałym.

Magic 8 Ball

Według Brenner adaptacja prawdopodobnie będzie thrillerem z kategorię wiekową PG-13.

Masters of the Universe

Netflix zrezygnował z produkcji przygodowego filmu akcji o He-Manie. Ma zostać sprzedany innemu nabywcy.

Major Matt Mason

Aktorzy: Tom Hanks

Scenarzyści: Akiva Goldsman, Michael Chabon

Hanks wcieli się w figurkę astronauty firmy Mattel z lat 60., która mieszka i pracuje na Księżycu.

W planach Mattel są również filmy takie jak: UNO (film o słynnej karcianej grze), Matchbox (film akcji oparty na legendarnych samochodzikach), film fantasy Thomas & Friends w reżyserii Marca Forstera (World War Z) i View Master. Ponadto powstanie film Christmas Balloon oparty na prawdziwej historii, w której firma Mattel przekazała zabawki, aby pomóc spełnić marzenie dziewczynki. Będzie to dramat rodzinny.