Nie tylko Ezra Miller. Barry Keoghan z Batmana aresztowany

fot. materiały prasowe

Warner Bros. i DC mają coraz większy problem. Najpierw Ezra Miller został aresztowany i postawiono mu zarzuty. A teraz w Dublinie aresztowano Barry'ego Keoghana, czyli Jokera z filmu Batman z Robertem Pattinsonem.

Barry Keoghan aresztowany

Jak donosi portal The Independent do incydentu doszło w Dublinie. Do aresztowania doszło w niedzielę 10 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Policja została wezwana do miejsca zdarzenia, skąd napłynęły skargi o pijanym mężczyźnie stojącym przy oknie lokalnego mieszkańca. To był właśnie Barry Keoghan. Policja musiała wkroczyć i go aresztowała. Zabrano go na posterunek, na którym dostał karę grzywny.

Policja potwierdziła aresztowanie portalowi Metro.co.uk. W oświadczeniu czytamy, że powodem aresztowania było zakłócenie porządku publicznego. Zarzutów aktorowi nie postawiono. Nikt nie planuje wyciągać tutaj dalszych konsekwencji. Keoghan nie skomentował medialnych doniesień.

Przypomnijmy, że niedawno Ezra Miller został aresztowany na Hawajach, po czym postawiono mu dwa zarzuty zakłócania porządku publicznego oraz nękania. Na ten moment wszystkie projekt z odtwórcą roli Flasha zostały wstrzymane.