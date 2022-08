Batgirl - słaby pokaz testowy zaważył na skasowaniu filmu?

fot. materiały prasowe

Batgirl to film, który padł ofiarą czystek w WarnerMedia dokonywanych przez spółkę Discovery w celu znalezienia oszczędności. Okazuje się, że być może szalę na stronę decyzji o skasowaniu projektu przechylił pokaz testowy widowiska. Matthew Belloni to znawca środowiska Hollywood, zwykle dobrze poinformowany na temat projektów filmowych i telewizyjnych. Jak powiedział w swoim podcaście The Town jego wiarygodne źródło twierdzi, że film nie spodobał się na pokazie testowym. Był raczej porównywany do pilota serialu telewizyjnego niż do widowiska kinowego, ponieważ stawka w historii była bardzo mała.

Do tego pojawiły się porównania pod względem błędów i słabej treści do produkcji X-Men: Mroczna Phoenix. Dla przypomnienia ostatni film o X-Menach również zebrał słabe opinie po pokazach testowych. Oczywiście jak na razie należy tę informację traktować jako plotkę.

Batgirl - zdjęcia zza kulis

Ivory Aquino, transpłciowa aktorka, która miała wcielić się w Alysię Yeoh w filmie, zamieściła w sieci kilka zdjęć zza kulis produkcji.

Ponadto reżyserzy filmu, Adil El Arbi i Billal Fallah ujawnili, że dostali sporo słów wsparcia po skasowaniu ich projektu. Wśród osób, które wysłały im wiadomości ze słowami otuchy byli szef Marvel Studios Kevin Feige, James Gunn oraz Edgar Wright.