Batgirl - ominęło nas epickie wejście Michaela Keatona. Kompozytorka chciała połączyć siły z Dannym Elfmanem

Wielu fanów nadal opłakuje anulację filmu Batgirl. W tym fakt, że już nigdy nie usłyszymy ścieżki dźwiękowej, skomponowanej przez Natalie Holt, która pracowała też nad muzyką przy takich produkcjach jak Loki i Obi-Wan Kenobi. Artystka zdradziła jednak, co nas ominęło. Okazuje się, że skontaktowała się z Dannym Elfmanem, kompozytorem Batmana, by wspólnie podźwignąć dziedzictwo Mrocznego Rycerza; jego motyw zostałby wykorzystany podczas wielkiego powrotu Michaela Keatona.

[...] Rozmawiałam z Dannym Elfmanem. Kiedy zaczęłam pracować nad utworem i Adil z Bilalem [reżyserzy Batgirl - przyp. red.] powiedzieli mi, że pojawi się Michael Keaton i chcą użyć jego motywu z lat osiemdziesiątych, postanowiłam się do niego odezwać. Chciałam zobaczyć, czy pozwoliłby mi popracować nad swoim motywem. Pomyślałam, że to będzie najlepszy sposób, by to zrobić. Nasi agenci się ze sobą skontaktowali i w końcu odbyliśmy rozmowę. To był pierwszy raz, kiedy mogłam z nim pogadać. Był taki szczęśliwy, że go o to poproszono. Powiedział, że to miło, że pytam go o pozwolenie i chcemy kontynuować jego dziedzictwo. Cieszył się, że będę mogła poeksperymentować z jego motywem. Naprawdę szkoda, że tak się nie stało i ludzie nie będą mogli tego usłyszeć. Ale i tak cieszę się, że miałam okazję go poznać.

