Batman - ta scena wywołała dyskusję. Pojawia się na samym początku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Nowy Batman w reżyserii Matta Reevesa miał bardzo udany debiut kinowy i zyskał wiele przychylnych recenzji. Jednak pojawiły się pewne kontrowersje, dotyczące jednej z pierwszych sekwencji w filmie. Możemy w niej zobaczyć zwykłego obywatela Gotham, który próbuje wrócić do domu. Zostaje jednak otoczony przez bandytów, którzy chcą go skrzywdzić. Na miejscu pojawia się Mroczny Rycerz, by go uratować, choć nie przypomina współczującego zbawiciela. Okazuje się, że wiele widzów ma problem z tym wątkiem, ponieważ ofiarą jest Azjata.

W czasie, w którym Amerykanie azjatyckiego pochodzenia padają ofiarą wzmożonej agresji i ataków, ta scena dla wielu osób wydaje się bardzo niewrażliwa i obraźliwa. Krytyk David Chen wywołał dyskusję w tym temacie. Podzielił się swoimi przemyśleniami w wątku na mediach społecznościowych. Poniżej możecie zobaczyć różne punkty widzenia na sytuację. Niektórzy widzowie uważają, że czyn Batmana był heroiczny, a dzięki temu film zyskał większą reprezentację. Inni za to są zdania, że skoro ta postać to jedyny Azjata w produkcji, to sprowadzenie go do takiej roli nie jest w porządku.

Jak widać, zdania na temat tej sceny w Batmanie są podzielone.

