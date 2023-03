Batman Beyond - powstanie film animowany? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Batman - 20 lat później to kontynuacja serialu animowanego Batman, który był emitowany w amerykańskiej telewizji w latach 1992-1995. Opowiadał o starszym Brusie Waynie, który szkolił nastoletniego Terry'ego McGinnisa, aby został jego następcą w futurystycznym Gotham City. Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku Warner Bros. zrezygnował z produkcji aktorskiego filmu Batman przyszłości. Miała to być filmowa adaptacja serialu animowanego, do którego scenariusz pisała Christina Hodson. Według doniesień w roli Bruce'a Wayne'a miał wystąpić Michael Keaton oraz miał pojawić się wątek romansowy między Batmanem a Catwoman.

Od kilku lat mówi się, że wytwórnia zamierza stworzyć kinową animację o Batmanie Przyszłości, która miała nie być powiązaną z filmem z Keatonem. Daniel Casey (Szybcy i wściekli 9) napisał kilka szkiców scenariusz do animacji, która miała być odpowiedzią Warner Bros. na hitowy Spider-Man Uniwersum od Marvel Studios.

Jeff Sneider (osoba z wewnątrz branży) w rozmowie z The Hot Mic Podcast odniósł się do tego filmu animowanego, który miał powstać pod przewodnictwem Waltera Hamady (prezes DC Films w latach 2018-2022). Powiedział, że w tej chwili Batman Beyond pozostaje w fazie rozwoju pod kierownictwem współprezesów DC Studios - Jamesa Gunna i Petera Safrana. Nikt z ekipy zajmującej się projektem nie został poinformowany, że jest inaczej. Jednak Sneider wyjaśnił, że prace nad animacją mogą zostać wstrzymane lub anulowane, jeśli nie będzie pasować do wizji DCU tych twórców.

Raport Sneidera nie został potwierdzony przez DC Studios ani Warner Bros.

fot. Warner Bros.