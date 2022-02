Batman będzie najlepiej zarabiającym filmem o Mrocznym Rycerzu? Motyw muzyczny Riddlera i nowe plakaty

Otrzymaliśmy wstępne prognozy finansowe dla nadchodzącego hitu Warner Bros. Witryna Box Office Pro zauważa, że w nadchodzących tygodniach szacunki mogą się zmienić, ale Batman ma otworzyć się na poziomie od 135 mln do 185 mln dolarów na rodzimym rynku. Jeśli chodzi o to, ile ostatecznie może zarobić w zestawieniu krajowym, obecnie szacuje się, że wynik ten wyniesie od 340 mln do 540 mln dolarów. Dla porównania w tym miesiącu Uncharted ma prognozy 25-35 mln dolarów w weekend otwarcia w USA.

Jeśli recenzje będą pozytywne, a widzowie pocztą pantoflową rozniosą wieść o wielkim filmie Matta Reevesa, produkcja może przeskoczyć nawet kwotę 185 mln dolarów. Gdyby tak się stało, nowy Batman ustanowiłby nowy rekord dla produkcji o Mrocznym Rycerzu - Batman v Superman: Świt sprawiedliwości otworzył się w pierwszy weekend z 166 milionami dolarów na koncie, a Mroczny Rycerz z 160 milionami dolarów.

Do sieci trafił nowy utwór muzyczny z filmu, którym jest motyw przewodni Riddlera, znanego w komiksach DC również jako Człowiek-Zagadka. Kompozytorem odpowiedzialnym za muzykę do Batmana jest Michael Giacchino. Posłuchajcie:

Z okazji chińskiego Nowego Roku, zaprezentowano kilka plakatów z bohaterami DC, którzy w 2022 roku zawitają na duży ekran. Są to między innymi Batman, Flash, a nawet pies Krypto. Zobaczcie:

Batman - plakat na chiński Nowy Rok

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje przerażenie w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek personifikacji zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Zaprezentowano też okładkę książkowego wydania szkiców i grafik koncepcyjnych związanych z filmem. Zobaczcie:

materiały prasowe

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Batman trafi do polskich kin w piątek, 4 marca 2022 roku.