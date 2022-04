Batman - jakie usunięte sceny zobaczymy w wydaniu Blu-ray filmu? Pojawiła się informacja

fot. materiały prasowe

Film Batman jest jak na razie największym hitem kasowym 2022 roku i uznanym przez widzów i krytyków nowym otwarciem w ekranowej historii Mrocznego Rycerza. Wydanie Blu-ray produkcji trafi do sklepów w USA 24 maja. Wśród dodatków, które znajdziemy na płycie znajdują się choćby kulisy sceny pościgu, materiał o genezie Batmana, tworzeniu postaci Catwoman czy charakteryzacji Pingwina. Pojawią się również usunięte sceny z komentarzem reżysera. Jak podaje portal Collider w wydaniu Blu-ray znajdziemy dwie nieużyte w filmie sekwencje. Jedna to ta z Jokerem, która już trafiła do sieci, natomiast druga ma ukazać spotkanie Seliny i Pingwina w tajnym klubie. Nie podano jednak szczegółów ich rozmowy.

Do sieci trafiło również pierwsze 10 minut widowiska. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Batman - zdjęcia

Batman plakat

W obsadzie filmu znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, John Turturro jako Carmine Falcone, Andy Serkis jako Alfred i Jayme Lawson jako Bella Real.