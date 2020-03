Batman jako dinozaur? Tak, dojdzie do tego w komiksach DC

Wydawnictwo DC opublikowało plansze promujące nadchodzący komiks Dark Nights: Death Metal #1. Przypomnijmy, że obecna także na polskim rynku seria Metal nieustannie się rozrasta - i to w najbardziej szalonych kierunkach. Nie dziwi więc specjalnie, że na jednym z materiałów możemy dostrzec, jak Batman będzie prezentował się jako dinozaur, ściślej rzecz ujmując: jako tyranozaur.

W tym miejscu warto zauważyć, że nie jest to pierwszy związek Mrocznego Rycerza z dinozaurami; od niepamiętnych czasów w bat-jaskini znajdował się bowiem mechaniczny tyranozaur, jednak to pierwszy raz, kiedy to potężne stworzenie założy na siebie pelerynę Nietoperza.

Zobaczcie plansze i okładkę komiksu:

Dark Nights: Death Metal #1 - plansze

Szczegóły występu nie są na razie znane. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że bat-dinozaur będzie jednym ze złoczyńców całej historii, przy czym do takiego wniosku dziennikarzy doprowadza wygląd widocznych obok niego postaci, w tym wariacji na temat Mrocznego Rycerza z animacji Batman - 20 lat później.

Tak do sprawy odnosi się scenarzysta Scott Snyder:

Powiem tylko jedno. Jednym ze złych bat-ludzi... W tej historii jest wielu złych Batmanów i mają oni także różne rozmiary i kształty. Niektórzy prezentują się absurdalnie.

Z kolei w oficjalnym opisie zeszytu czytamy:

Kiedy Ziemia została otoczona przez Mroczny Wszechświat, Liga Sprawiedliwości znalazła się na łasce Batmana, Który się Śmieje. Ludzkość w tej upiornej rzeczywistości stara się walczyć o przetrwanie, a Batman, Wonder Woman i Superman zostali rozdzieleni i walczą o życie. Wypuśćcie bestię i zacznijcie uderzać głową w ścianę!

Komiks Dark Nights: Death Metal #1 ukaże się na amerykańskim rynku 13 maja.