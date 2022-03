Batman - reżyser odpowiada na teorie fanów dotyczące Robina

dc

Batman od Matta Reevesa zbiera świetne recenzje i oceny widzów na całym świecie, więc nie ma wątpliwości, że zobaczymy drugą część z udziałem Roberta Pattinsona. Na pewno w tym kontekście będą pojawiały się spekulacje na temat postaci Robina, ale wielu fanów ma teorie na temat tego, że już teraz zasygnalizowano nam jego obecność.

Pierwszym celem Riddlera jest burmistrz Gotham, Don Mitchell Jr. Przed tym zdarzeniem, widzimy mężczyznę w towarzystwie swojego syna przebranego za czerwonego Ninję na Halloween. Następnie już po uśmierceniu burmistrza, widzimy wymowną scenę z Batmanem patrzącym na chłopca, który stracił ojca. Wielu fanów uważa, że byłoby to świetne wprowadzenie do postaci Robina. Matt Reeves tak odpowiedział na pytanie, czy taki był zamysł:

Ciekawe. Hmm... nie. Ale wiecie co? To fajny pomysł. Nie taki był zamysł! Ale właściwie... Dlaczego miałbym to przyznać? Dlaczego miałbym... bo to naprawdę fajny pomysł.

Reżyser nie zdradził oczywiście swoich chęci na pokazanie postaci Robina w przyszłości. Fani muszą uzbroić się w cierpliwości i poczekać na konkrety dotyczące kontynuacji. Zobaczcie też nowy plakat z Catwoman:

Warner Bros.

Batman - film w kinach.