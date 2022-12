Batman Roberta Pattinsona częścią uniwersum DC? Zaskakujące doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Jak donosi Variety opierając się na dobrze usytuowanym i rzetelnym źródle informacji, James Gunn oraz Peter Safran rozważają wprowadzeniem Batmana w wykonaniu Roberta Pattinsona do filmowego uniwersum DC. Na ten moment panowie wciąż rozplanowują budowę uniwersum i żadne konkretne decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Nie wiadomo też, co na to Matt Reeves, czyli reżyser i współscenarzysta tej inkarnacji Mrocznego Rycerza.

Batman - co dalej z postacią?

Wersja Roberta Pattinsona na pewno powróci w zapowiedzianej kontynuacji, nad którą pracuje Matt Reeves. Trwają również prace nad spin-offem Batmana z 2022 roku w postaci serialu The Penguin. Jego bohaterem jest złoczyńca z komiksów DC znany jako Pingwin, w którego ponownie wciela się Colin Farrell.

Przypomnijmy, że Batman jest jednym z największych hitów 2022 roku. Zebrał fantastyczne recenzje krytyków oraz widzów, a także osiągnął sukces komercyjny. Na całym świecie zebrał w box office 770,8 mln dolarów.

Nie jest to jednak jedyny Batman, jakiego w nadchodzącym czasie będziemy oglądać. W filmie The Flash, którego premiera odbędzie się w 2023 roku zobaczymy Michaela Keatona oraz Bena Afflecka w roli dwóch wersji tego bohatera.