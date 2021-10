Batman - sequel filmu powstanie?

fot. materiały prasowe

Batman to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2022 roku. Jednak Warner Bros ma wielkie plany, co do uniwersum Mrocznego Rycerza, ponieważ powstanie również serialowy spin-off produkcji o policji Gotham. Według nowego raportu dziennikarza Daniela Richtmana, zwykle bardzo dobrze zorientowanego jeśli chodzi o superbohaterskie projekty, studio dało już zielone światło na sequel filmu. Oczywiście na razie należy traktować tę informację z przymrużeniem oka.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w produkcji Mroczny Rycerz zmierzy się z Riddlerem (Człowiekiem-Zagadką), który sieje chaos w Gotham mordując ludzi i zostawiając na miejscach zbrodni zagadki dla bohatera. Ponadto w produkcji mamy zobaczyć tak znanych przeciwników Batmana jak Pingwin i Catwoman.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu w USA 4 marca 2022 roku.