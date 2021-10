Batman - Zoe Kravitz o przesłuchaniu do roli Catwoman

fot. Open Road Films

Batman to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2022 roku. W Catwoman w produkcji wciela się Zoë Kravitz. Aktorka udzieliła wywiadu AnotherMag, w którym opowiedziała o tym, jak otrzymała rolę w widowisku. Wyjawiła, że na początku zadzwonił do niej jej agent i powiedział, że robią nowy film o Batmanie, a ona znajduje się na liście osób, którym studio przygląda się jeśli chodzi o postać Catwoman. Następnie Kravitz poleciała do Los Angeles, aby spotkać się z reżyserem produkcji, Mattem Reevesem. Otrzymała od niego scenariusz do przeczytania, żeby sprawdzić czy mają takie same przemyślenia na temat roli.

Potem aktorka poleciała na przesłuchanie i chciała dać na nim Reevesowi wyobrażenie o tym, jak to jest naprawdę z nią pracować. Próbowała spojrzeć na to z perspektywy, z której pokazuję mu, co widzi i czuję w związku z tą postacią. Kravitz myśli, że dlatego ostatecznie otrzymała rolę.

Kravitz powiedziała, że obejrzała poprzednie produkcje o Mrocznym Rycerzu, w których występuje Catwoman i przeczytała niektóre komiksy, jednak nie chciała, aby to miało wpływ na jej kreację. Powiedziała, że w trakcie gry nie próbowała myśleć o fanach, którzy potrafią być bardzo hardcore'owi i mają swoje wyobrażenie o Catwoman. Kravitz stwierdziła, że tworząc tę postać nie chciała myśleć o tym, czy wszystkim się spodoba.

Batman - premiera filmu w USA 4 marca.