Logo DC Studios zniknęło z kultowej kreskówki o Batmanie. Nie powinno było się tam znaleźć

Batman z 1992 roku to jedna z najbardziej ikonicznych i najważniejszych kreskówek w historii Mrocznego Rycerza, która do niedawna była uznawana za... produkcję DC Studios powstałego w 2022 roku.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  batman: the animated s... 
batman dc studios
Batman: The Animated Series fot. materiały prasowe
Batman: The Animated Series, czy po prostu Batman, to ikoniczny serial animowany o Mrocznym Rycerzu, który chyba każdy fan tej postaci kojarzy. To m.in. za jego sprawą powstała postać Harley Quinn, która potem zadebiutowała w komiksach, grach i filmach. Popkulturowy wizerunek Batmana nie byłby taki sam bez istnienia tej kreskówki, która jeszcze do niedawna była ochrzczona jako produkcja DC Studios.

Supergirl - planowane dokrętki do filmu. Pojawi się spoilerowa postać z DCU!

To o tyle zaskakujące z powodu faktu, iż Batman debiutował w... 1992 roku. Z kolei DC Studios to nowa firma produkcyjna powstała w 2022 roku, kiedy to zapowiedziano, że James Gunn przejmie stery nad nowym uniwersum. DC Studios produkuje różne projekty - od filmów aż poprzez seriale. Nie należał jednak do nich animowany Batman. Sam Gunn, w kontekście serialu o Harley Quinn z 2019 roku, mówił wielokrotnie, że nie chciał nadać tej produkcji logo DC Studios, ponieważ byłby to brak szacunku wobec firmy, która zajęła się jej stworzeniem.

Z niewyjaśnionej przyczyny tak to jednak wyglądało z Batmanem. Logo DC Studios dumnie prezentowało się obok tytułu, ale to uległo zmianie, przynajmniej w USA. W Polsce kreskówka nie jest dostępna do obejrzenia na HBO Max. Poniżej pokazujemy porównanie przed i po zmianie:

Batman: The Animated Series - DC Studios zmiana

Batman: The Animated Series - DC Studios zmiana
fot. HBO Max/ComicBookMovie.com
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  batman: the animated s... 
batman dc studios
