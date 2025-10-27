Reklama
Supergirl - planowane dokrętki do filmu. Pojawi się spoilerowa postać z DCU!

Supergirl to kolejny po Supermanie kinowy film nowego uniwersum DCU. W planach są krótkie dokrętki, które - oprócz usprawnienia historii - mają wprowadzić ważną postać z tego świata. Najnowszy przeciek zdradza, o kogo może chodzić. Uwaga na spoilery!
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  DCU 
Supergirl
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Superman fot. materiały prasowe
Według Daniela Richtmana, którego doniesienia często się potwierdzały, zaplanowano dwutygodniowe dokrętki do filmu Supergirl. Produkcja, do której zdjęcia zakończyły się w maju 2025 roku, wróci na plan, by nakręcić nowy materiał. Richtman twierdzi, że chodzi przede wszystkim o sceny z udziałem Supermana, który ma pojawić się w filmie w niewielkiej roli.

Superman w Supergirl

Istnieje jeden dowód potwierdzający tę plotkę. Jak podaje comicbookmovie.com, z wystawy w Warner Bros. Studio Tours zniknął kostium Supermana z filmu z 2025 roku. Na jego miejscu pojawiła się informacja: „kostium Supermana jest obecnie używany przez ekipę produkcyjną filmu”. Początkowo spekulowano, że chodzi o Man of Tomorrow - kontynuację Supermana - jednak najnowsze informacje wskazują, że kostium może być potrzebny właśnie do dokrętek Supergirl.

fot. materiały prasowe

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się promocja filmu. Można przypuszczać, że najpóźniej w grudniu 2025 roku, gdy pojawią się zwiastuny największych superprodukcji planowanych na 2026 rok.

Milly Alcock gra główną rolę, a Jason Momoa zadebiutuje w DCU jako Lobo. Za kamerą stoi Craig Gillespie, a scenariusz napisała Ana Nogueira.

Supergirl - premiera 26 czerwca 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  DCU 
Supergirl
Powiązane filmy
2026
Supergirl
Oglądaj TERAZ Supergirl Przygodowy

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

Reklama

