Supergirl - planowane dokrętki do filmu. Pojawi się spoilerowa postać z DCU!

Według Daniela Richtmana, którego doniesienia często się potwierdzały, zaplanowano dwutygodniowe dokrętki do filmu Supergirl. Produkcja, do której zdjęcia zakończyły się w maju 2025 roku, wróci na plan, by nakręcić nowy materiał. Richtman twierdzi, że chodzi przede wszystkim o sceny z udziałem Supermana, który ma pojawić się w filmie w niewielkiej roli.
Superman w Supergirl
Istnieje jeden dowód potwierdzający tę plotkę. Jak podaje comicbookmovie.com, z wystawy w Warner Bros. Studio Tours zniknął kostium Supermana z filmu z 2025 roku. Na jego miejscu pojawiła się informacja: „kostium Supermana jest obecnie używany przez ekipę produkcyjną filmu”. Początkowo spekulowano, że chodzi o Man of Tomorrow - kontynuację Supermana - jednak najnowsze informacje wskazują, że kostium może być potrzebny właśnie do dokrętek Supergirl.
Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się promocja filmu. Można przypuszczać, że najpóźniej w grudniu 2025 roku, gdy pojawią się zwiastuny największych superprodukcji planowanych na 2026 rok.
Milly Alcock gra główną rolę, a Jason Momoa zadebiutuje w DCU jako Lobo. Za kamerą stoi Craig Gillespie, a scenariusz napisała Ana Nogueira.
Supergirl - premiera 26 czerwca 2026 roku w kinach.
Źródło: comicbookmovie.com