Batman w komiksie umarł ze szklanką alkoholu w dłoni. W obliczu śmierci zadbał o los świata

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Batman w uniwersum DC niejednokrotnie ponosił już śmierć - ta najnowsza może być jednak najtragiczniejszą z dotychczasowych. W komiksowej serii Dead Earth pokazano bowiem, że nawet stając oko w oko z Kostuchą Mroczny Rycerz nadal dba o przetrwanie naszej planety; heros jej los powierzył bowiem Wonder Woman.

Z poprzednich odsłon historii dowiedzieliśmy się, że po wojnie nuklearnej i całkowitym zniszczeniu Temiskiry Amazonka za taki stan rzeczy obwiniła m.in. Supermana. Między bohaterami doszło do naprawdę krwawej batalii; dość powiedzieć, że heroina potężnym ciosem przebiła klatkę piersiową Człowieka ze Stali na wylot, by sama wyjść z walki w stanie katatonicznym. Koniec końców ocknęła się ona kilka stuleci później, nie mogąc sobie przypomnieć, co się wcześniej stało, ani kto jest jej wybawcą.

Okazał się nim sam Batman, który korzystając z pomocy ostatniego funkcjonującego Supermana Robota doprowadził do odzyskania zdrowia przez Wonder Woman. W tym miejscu warto podkreślić, że Gotham City, podobnie jak wiele innych amerykańskich miast, obróciło się w międzyczasie w perzynę.

W zeszycie Wonder Woman: Dead Earth #4 pokazano w dodatku, że Mroczny Rycerz musi zmagać się ze śmiercionośnym promieniowaniem, które wyniszcza jego ciało. Zdając sobie sprawę ze swojego tragicznego losu, Batman tworzy specjalną skrzynię, którą mogą otworzyć wyłącznie ludzkie dłonie - znajduje się niej informacja na temat tego, jak Amazonka może odzyskać swoje moce.

Choć Zamaskowany Krzyżowiec mógłby pozbawić Wonder Woman życia za jej dawne przewinienia, najwidoczniej uznał, że może być ona jedynym ratunkiem dla naszej cywilizacji. To dlatego umieścił bohaterkę w Jaskini Nietoperza, samemu przygotowując się na własną śmierć. Batman nawet umierając robi to w jedyny w swoim rodzaju sposób.

I tak Mroczny Rycerz wyjął z rodzinnego barku butelkę alkoholu, po czym zrobił sobie drinka. Wyczerpany heros usiadł na kanapie ze szklanką w dłoni i zasnął. Sama Diana obudziła się dopiero kilka dekad później, znajdując w ruinach Wayne Maynor szkielet Batmana, leżący na tej samej kanapie. Wonder Woman zdjęła z niego pas, który ma jej pomóc w dalszych działaniach.

