Superman i Shazam już niedługo będą rodziną? Miłość à la DC w cieniu walki z zombie

DC/Screen Rant

Fani DC doskonale wiedzą, że relacja Supermana i Shazama niemal od zawsze była naprawdę skomplikowana, jednak wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości bohaterowie zawiążą ze sobą sojusz o zupełnie nieoczekiwanej podstawie. Twórcy serii DCeased: Dead Planet zadbali bowiem o to, by nowy Człowiek ze Stali z przyszłości i członkini rodziny Shazama zapałali do siebie uczuciem, które w konsekwencji może doprowadzić do połączenia obu familii.

Przypomnijmy, że w alternatywnym uniwersum DCeased naszą planetę przejęły zainfekowane wirusem postacie, które wyglądem i sposobem działania przywodzą na myśl zombie - infekcja ta dotknęła również gros superbohaterów. Doprowadziło to do utworzenia nowej Ligi Sprawiedliwości, w skład której weszła kolejna generacja herosów. I tak Batmanem w tym świecie jest Damian Wayne, Wonder Woman - Cassie Sandsmark, natomiast Supermanem został Jonathan Kent.

W 3. odsłonie serii Dead Planet drużyna powraca na opanowaną przez zombie Ziemię, by z miejsca musieć poradzić sobie z atakiem zainfekowanej Amazonki, która rzuciła się na Green Arrowa. W tym samym momencie Jonathan został przebity zaczarowanym mieczem; grupa herosów postanowiła poszukać dla niego ratunku. Gdy nowy Superman ostatecznie się ocknął, naprzeciw niego siedziała czuwająca nad Kentem Mary Marvel, siostra Shazama.

Zarówno sposób ekspozycji postaci w trakcie ich rozmowy, jak i używane przez nich słowa mogą świadczyć o tym, że pomiędzy parą bohaterów rodzi się uczucie. Zwraca się też uwagę, że twórcy najprawdopodobniej dążą do wprowadzenia w całej serii wielkich rodów superbohaterów; poza tym, który miałby połączyć Supermana (jego wersję z przyszłości i z natury rzeczy Clarka Kenta) i Shazama, wyraźnie zasugerowano również romantyczną relację Damiana Wayne'a i Cassie Sandsmark.

Taki zabieg nie jest jednak nowy w świecie DC. Autorzy Dead Planet inspirują się na tym polu zarysem historii Twilight of the Superheroes Alana Moore'a, legendarnej, choć ostatecznie niezrealizowanej pracy z lat 80. Gigant komiksu chciał przedstawić w tej opowieści superbohaterskie dynastie - jedna z nich miała powstać w wyniku małżeństwa Superboya i Mary Marvel.