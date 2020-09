Reverse-Flash realizuje makabryczny plan. Chciał wykopać z grobu ciało matki Flasha

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Informowaliśmy Was już o wydarzeniach z komiksowej serii The Flash, w której Reverse-Flash postanowił zostać Szkarłatnym Sprinterem - w tym celu złoczyńca przejął ciało herosa i uwięził jego świadomość w Mocy Szybkości. Z czasem okazało się jednak, że ukrywający swoją prawdziwą tożsamość antagonista ma coraz większy problem z funkcjonowaniem swojego organizmu; zaczął on powoli się rozpadać, co groziło również ostateczną dematerializacją postaci. By zapobiec takiemu obrotowi spraw, Reverse-Flash wdrożył w życie okrutny plan. Jednym z jego elementów stało się wykopanie z grobu ciała Nory Allen.

Według Eobarda Thawne'a takie posunięcie sprawi, że ciało, w którym obecnie przebywa, przestanie ulegać rozkładowi, co w konsekwencji doprowadzi do skazania Barry'ego na wieczne funkcjonowanie w Mocy Szybkości. Złoczyńca nie mógł jednak przewidzieć, że współpracujący z nim członkowie Legionu Zagłady mają swój własny kodeks moralny - wykopanie ciała z ziemi nawet dla nich stało się zbyt makabrycznym posunięciem. I tak Trickster wyjawił rodzinie Flasha cały plan działania Thawne'a, który postanowili pokrzyżować Impulse i Jay Garrick.

Warto też dodać, że w finale zeszytu The Flash #760 Barry Allen koniec końców odzyskuje własne ciało, w czym pomógł mu Max Mercury. Bezpośrednie starcie Szkarłatnego Sprintera i jego odwiecznego wroga jest nieuniknione.