Batman wjechał Batmobilem w... grób swoich rodziców. Nie po raz pierwszy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował pierwszy zeszyt długo wyczekiwanej serii Batman: Three Jokers - informowaliśmy Was już o najważniejszym elementach ukazanych w premierowej odsłonie. Zagraniczne portale popkulturowe zwracają jednak teraz uwagę na scenę otwierającą komiks, która może mieć kluczowe znaczenie dla odbioru całości wydarzeń. Idzie więc o to, że Batman wjechał Batmobilem w grób swoich rodziców w czasie drogi powrotnej do Jaskini Nietoperza.

Zeszyt rozpoczyna się od sekwencji pokazującej auto Mrocznego Rycerza jadące przez pogrążone w deszczu Gotham. Dosłownie chwilę później pojazd zderza się z nagrobkami Marthy i Thomasa Wayne'ów, doprowadzając do ich zniszczenia. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że heros nie wykonał drogowego manewru specjalnie - najprawdopodobniej wpadł on po prostu w poślizg, zmagając się w dodatku z bolesnymi ranami na swoim ciele.

Do Jaskini Nietoperza Batman trafia resztkami sił. To wtedy z wielkim żalem informuje on podtrzymującego go na schodach Alfreda, że zbezcześcił pamięć swoich rodziców. Kamerdyner odpowiada jednak:

Naprawię ich nagrobki tuż po tym, jak naprawię ciebie.

Z kontekstu sceny da się wywnioskować, że taka sytuacja zdarzyła się Mrocznemu Rycerzowi nie po raz pierwszy. Na razie nie jest jasne, w jaki sposób łączy się ona z resztą historii i dlaczego twórcy uczynili z niej sekwencję otwierającą. Warto jednak przypomnieć, że komiks rzuca także nowe światło na morderstwo Wayne'ów - najprawdopodobniej nie było ono przypadkowe, a zleceniodawcami mogła być mafia Gotham.