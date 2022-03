Batman - recenzje filmu w sieci. Czy to najlepsza produkcja o Mrocznym Rycerzu?

materiały prasowe

Batman to najnowszy film o losach kultowego bohatera z komiksów DC. Do sieci trafiły recenzje produkcji. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes widowisko ma 87% pozytywnych recenzji. W serwisie opublikowano 171 recenzji - w tym 148 pozytywnych, 23 negatywne. Średnia ocen to 7,9/10. Na ten moment jest to drugi najlepiej oceniany film o Batmanie po Mrocznym rycerzu (94% pozytywnych recenzji). Plasuje się na tym miejscu z filmem Mroczny Rycerz Powstaje, który również ma 87%. My też jako pierwsi w Polsce mamy recenzję Batmana. Dawid Muszyński dał temu filmowi 9/10.

Przede wszystkim możemy przeczytać, że Batman to film inny niż poprzednie produkcje o Mrocznym Rycerzu. Jeden z dziennikarzy twierdzi nawet, że główny bohater nie był jeszcze nigdy przedstawiony w tak autentyczny i ekscytujący sposób. Występ Roberta Pattinsona w tytułowej roli jest opisywany jako mistrzowski. W jednej z recenzji pojawia się nawet stwierdzenie, że powinien być brany pod uwagę w kategorii najlepszy aktor na przyszłorocznych Oscarach. Praca, jaką wykonał, pod względem przełomowości jest porównywana do Jokera w wykonaniu Joaquina Phoenixa.

Nie można powiedzieć złego słowa również o reszcie obsady, ponieważ każdy z aktorów czerpie maksimum z tego, co otrzymał od reżysera Matta Reevesa. Andy Serkis jako Alfred ma mieć tylko kilka scen w produkcji, jednak wyciska z nich wszystko, co możliwe, aby zaznaczyć swoją obecność. Colin Farrell jako Oswald Cabblepot/Pingwin kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Jeffrey Wright jest doskonałym Gordonem, podchodzi z mądrością do swojej postaci. Ogromne słowa uznania zbiera Zoë Kravitz za wielowarstwowy portret Seliny Kyle/Catwoman. Aktorka ma doskonale łączyć wrażliwość z siłą i chęcią zemsty. Chemia między Seliną a Bruce'em jest znakomita. Natomiast Paul Dano jako Riddler, główny czarny charakter, jest fantastycznym przeciwnikiem Batmana. W jednej z recenzji możemy przeczytać, że to najlepszy czarny charakter z opowieści o Mrocznym Rycerzu od czasu Heatha Ledgera jako Jokera. Dano w swojej kreacji naprawdę przeraża.

Bardzo chwalona jest reżyseria Matta Reevesa i mroczny realizm. Filmowiec przenosi widzów w ciężką, brutalną i intensywną akcję połączoną z bardzo dobrze napisaną historią kryminalną. Reeves i operator Greig Fraser wciągają odbiorcę w sam środek wydarzeń i utrzymują go w tym do samego końca. Sekwencje akcji są chwalone za to, że po prostu czuć każde kopnięcie i cios pięścią. Scena pościgu Batmobilem jest nazywana najlepszą w historii filmów o Mrocznym Rycerzu. Do tego słowa uznania zbiera ścieżka dźwiękowa, którą skomponował Michael Giacchino - szczególnie motyw przewodni, doskonale pasujący do mrocznej historii zaproponowanej przez Reevesa.

W produkcji mamy mieć wiele znakomitych zwrotów akcji. Zaleca się widzom, aby nie szukali żadnych informacji, aby nie nadziali się na spoilery, ponieważ to mogłoby popsuć im kilka sporych niespodzianek w trakcie seansu.

W 23 negatywnych recenzjach czytamy, że inspiracje hitami Davida Finchera (Zodiak i Siedem) są tak duże, że to wywołuje niezbyt pozytywne wrażenie. Narzekają, że jest to zwyczajny thriller psychologiczny z postaciami z Batmana, nie ma w tym nic świeżego czy wyjątkowego. Na minus zaliczają zbyt dużą liczbę postaci i nieprzekonujące twisty. Dla niektórych Riddler jest fatalnym czarnym charakterem. Pada też argument, że Batman w tym filmie nie jest dobrym detektywem, bo w śledztwie opiera się na innych. Niektórzy narzekają, że film jest za mroczny i zbyt depresyjny na te czasy. Pada też stwierdzenie, że Bruce Wayne w tym całym swoim cierpieniu jest za mało ludzki. Nie ma czasu na oddech. Do tego czytamy, że Batman sprawia wrażenie filmu Finchera, ale po ocenzurowaniu, a cała konwencja niezbyt zgrywa się z kategorią wiekową. Jednocześnie w pozytywnych recenzjach napisano o tym, że zdecydowanie jest to zbyt poważny film dla dzieci.

Batman - premiera filmu w polskich kinach 4 marca.