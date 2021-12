Battlefield 2042 traci graczy. Serwery na Steamie szybko pustoszeją

fot. EA

Nie takiego rozwoju sytuacji wyobrażało sobie EA, kiedy wypuszczało na rynek Battlefield 2042. Produkcja miała przyciągać nowych graczy, a jest zupełnie odwrotnie. Dane ze Steam oraz z innych platform wskazują raczej na odpływ niż dopływ użytkowników. W premierowym okresie na Steamie jednocześnie bawiło się około 100 tysięcy osób. Obecnie, po niespełna dwóch tygodniach od premiery, liczba ta zmalała do około 25 tysięcy.

Danych z innych platform nie posiadamy, jednak serwis True Achievements wyliczył, że jedynie 43 procent posiadaczy tej produkcji na konsolach Xbox dobiło do 15. poziomu doświadczenia, a nie jest to szczególnym wyczynem. Poziom 25. osiągnęło zaś jedynie 22 procent posiadaczy gry. Na konsolach Sony wynik ten jest nieco lepszy - ponad 1/3 posiadaczy BF2042 dobiła do 25. poziomu doświadczenia.

Wszystko to może świadczyć, że na konsolach zbyt różowo również nie jest. Głównym powodem rezygnacji graczy z tego tytułu najprawdopodobniej są problemy techniczne. Battlefield 2042 jest mocno krytykowany za liczne niedoskonałości i przez to jest też jedną z najgorzej ocenianych produkcji tego roku w serwisach Metacritic i Steam.