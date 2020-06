Battlestar Galactica - twórca serialu o oryginalnej, 4-godzinnej wersji remaku z 2003 roku

Źródło: NBC

Battlestar Galactica to serial science fiction, który pojawił się w 1978 roku. W 2003 roku powstał miniserial będący pilotem remaku produkcji. Trwał on 141 minut. Jednak jego twórca, Ronald D. Moore w rozmowie z portalem Collider wyjawił, że oryginalna wersja liczyła 4 godziny. Ponadto zdradził, że w pierwotnym scenariuszu narracja była bardziej nieliniowa niż w wyemitowanym miniserialu. Moore chciał wykorzystać wiele retrospekcji, w których mieszałby kolejność. Jednak w końcu stwierdził, że jest to bardzo trudne do przekucia na ekran.

fot. materiały promocyjne

Dla przypomnienia w serialu po trwającej blisko sto lat wojnie ludzi z imperium Cylonów, prezydent Roslin i komandor Adama postanawiają zebrać kolonistów ocalałych ze zniszczonego Kobolu i udać się na poszukiwania mitycznej planety o nazwie Ziemia. Rozpoczyna się fascynująca wyprawa, w celu odnalezienia ostatniej, trzynastej kolonii ludzkości. W obsadzie projektu znaleźli się między innymi Edward James Olmos, Michael Hogan, Tricia Helfer, Katee Sackhoff oraz James Callis.