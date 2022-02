Batwoman - oryginalny Joker wierny komiksom w serialu. Jest zdjęcie!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Joker istnieje w świecie Batwoman. To wiemy, bo jego postać miała wpływ na Jokera 2.0. Okazuje się, że pojawią się sceny retrospekcji pokazujące ich spotkanie, o którym wielokrotnie mówiono. Młody aktor grający rolę w tych scenach opublikował zdjęcie z planu z tym oryginalnym Jokerem. Widzimy, że jest to wizualnie wersja niezwykle wierna komiksom. Zobaczcie i oceńcie sami.

Batwoman - Joker w serialu

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kendrick Jackson (@iamkendrickj)

Jest to więc pierwszy oficjalny występ Jokera w Arrowverse, w którym do tej pory ikonicznym złoczyńca nie pojawił się ani razu. Jego wpływ na 3. sezon Batwoman jest też niepodważalny. Nie wiadomo, czy postać jeszcze się pojawi, czy był to tylko jednorazowy epizod, objaśniający przeszłość czarnego charakteru.

Nie jest to też pierwszy wróg Batmana w 3. sezonie Batwoman, który pojawia się we własnej osobie We wcześniejszych odcinkach dużą rolę odegrała oryginalna Poison Ivy, ale jej wątek już się definitywnie zakończył.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.