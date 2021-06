Batwoman - zdjęcia z finału 2. sezonu. Jest Batwing

fot. materiały prasowe

Finał 2. sezonu Batwoman nosi tytuł Power. Roman Sionic wywołał chaos w Gotham po tym, jak dał policji i byłym Krukom dał technologię używaną przez wrogów Batmana. Bohaterowie po zdradzie Kate Kane / Circe Sionis będą w rozsypce. Do tego Kobieta ukradła model kostiumu Batwoman, by stworzyć swój własny. Luke będzie wsparciem dla Batwoman, więc nałoży kostium i zostanie superbohaterem zwanym Batwing.

Zdjęcia i zwiastun potwierdzają też, że ukradła jad, który swego czasu został wykorzystany do stworzenia złoczyńcy zwanego Bane. Wygląda na to, że Roman będzie chciał stworzyć sobie superzłoczyńcę. Wiele wskazuje na to, że "nowa" Kate Kane może być głównym czarnym charakterem tej historii.

Batw0man - premiera 28 czerwca na HBO GO.