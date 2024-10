Będzie Dziki robot 2. Powstanie kontynuacja świetnie ocenianej animacji

Fot. Materiały prasowe

Dziki robot dopiero co zadebiutował w kinach na całym świecie i zarobił do tej pory 111,4 mln dolarów przy budżecie 78 mln dolarów, a także zdobył kapitalne recenzje od widzów oraz krytyków. Dlatego nie dziwi fakt, że powstanie Dziki robot 2. Reżyser Chris Sanders potwierdził to w rozmowie z Deadline. Plany już mają przygotowane i nad nimi pracują w DreamWorks Animation.

Powstanie Dziki robot 2

Chris Sanders, który dzięki pracy nad animacjami zdobył trzy nominacje do Oscara, stworzył film, który zbiera prawie maksymalne oceny od widzów i krytyków, co czyni go jedną z najlepszych animacji 2024 roku. Wyreżyserował go na podstawie własnego scenariusza.

Pierwszy projekt oparty był na książce pod tym samym tytułem, więc Dziki robot 2 będzie oparty na drugim tomie z trylogii książkowej autorstwa Petera Browna.

Na razie potencjalna data premiery nie jest znana.

Dziki robot – o czym jest?

Historia opowiada o futurystycznym robocie Rozzum 7134, który zostaje wyrzucony na brzeg bezludnej wyspie. Poznając swój nowy dom, nieoczekiwanie zostaje opiekunką osieroconej gęsi, któremu nadaje imię Brightbill. Wspólnie walczą o przetrwanie w trudnych warunkach, a udaje im się to dzięki pomocy grupy odmieńców, którzy stają się ich rodziną. Roz i spółka będą musieli stanąć w obronie wyspy przed inwazją wrogich robotów, które chcą za wszelką cenę sprowadzić Roz z powrotem do swojego producenta.