Bella Ramsey o byciu dziecięcą aktorką. Nie było lekko

Bella Ramsey otwarcie opowiada o zmaganiach, z jakimi borykała się jako dziecięca aktorka (jest osobą niebinarną, ale używa dowolnych zaimków - przyp. red.) w Hollywood. Wymieniła pewne trudności, które napotykała na planie filmowym.

Bella Ramsey o byciu dzieckiem na planie filmowym

W wywiadzie dla The Independent, gwiazda przyznała, że szczególnie denerwowała ją oddzielanie dziecięcych aktorów od dorosłej obsady.

- Nie lubiłam być traktowana protekcjonalnie. Mogłam przebywać na planie tylko przez określony czas i musiałam regularnie uczęszczać na korepetycje. Rozumiem, że to było ważne dla mojego rozwoju, ale nie znosiłam poczucia, że jestem gorsza lub oddzielona od dorosłej obsady.

Szczególnie, że Ramsey zawsze dogadywała się z dorosłymi kolegami z planu. Odkąd spędziła wiele czasu na planie filmowym jako dziecko, nie miała żadnego problemu z porozumiewaniem się ze znacznie starszymi ludźmi.

- Dorastając, zrozumiałam, że mam autonomię, aby bronić samą siebie oraz inne młodsze osoby, z którymi pracuję.

Obecnie, mimo że Bella Ramsey ma 20 lat, nadal podejmuje się nastoletnich ról. Oprócz Ellie Williams w The Last of Us, wystąpiła jako Lyanna Mormont w Grze o Tron.