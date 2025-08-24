Ile będzie sezonów Daredevil: Odrodzenie? Są konkretne plany
Wiemy, że zdjęcia do 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie już się zakończyły, a potem przez błędne słowa Charliego Coxa sugerowano, że to finałowa seria. A jak jest naprawdę? Nowe, nieoficjalne doniesienia trafiły do sieci.
Nieopatrznie Charlie Cox użył słów „finałowy sezon” w odniesieniu do drugiej serii Daredevil: Odrodzenie, ale potem zarówno on, jak i grający Fiska Vincent D'Onofrio powiedzieli otwarcie, że według ich wiedzy to nie będzie ostatni sezon. Nexus Point News przychodzi z doniesieniami na podstawie swoich źródeł, które dodają konkretnych informacji.
Ile będzie sezonów Daredevil: Odrodzenie?
Według źródeł NPN na ten moment Marvel planuje przynajmniej trzy sezony serialu Daredevil: Odrodzenie. Podobno stawiają sobie warunek, jakim jest odbiór przez widzów drugiej serii, która – w odróżnieniu od pierwszej – w całości została stworzona z wizją showrunnera. Przypomnijmy, że w pierwszym sezonie twórca wziął materiał poprzednich showrunnerów i następnie dorobił do niego nowe sceny według swojej wizji.
Czytamy, że potencjalny start prac na planie trzeciego sezonu został wyznaczony na marzec 2026 roku, a zdjęcia potrwałyby do końca lata – podobnie jak przy drugiej serii. Cox i D'Onofrio mają podpisane umowy na trzeci sezon. Jeśli zostanie podjęta decyzja o czwartym sezonie, Marvel będzie musiał renegocjować z nimi kontrakty.
Wcześniej producent z Marvel Television, Brad Winderbaum, mówił, że Daredevil: Odrodzenie od początku był tworzony jako wielosezonowy serial. Jest to pierwszy tytuł MCU, który w zamierzeniu miał mieć więcej sezonów. Do tej pory jedynie Loki dostał kontynuację, a pozostałe seriale miały po jednym sezonie.
Problemem są jednak wyniki oglądalności. Chociaż Daredevil: Odrodzenie w większości został odebrany pozytywnie przez widzów, zainteresowanie serialem było zaskakująco niskie. Wyniki oglądalności nie pozostawiały niedopowiedzeń.
Źródło: Nexus Point News
