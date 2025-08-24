Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Avengers: Doomsday - sojusznik Doktora Dooma w filmie zaskoczy widzów. Czy to zdrada?

Nowe przecieki na temat filmu Avengers: Doomsday trafiają do sieci. Dotyczą postaci powiązanych z głównym złoczyńcą, zwanym Doktorem Doomem. Do tego podobno Marvel jest niezadowolony z zachowania jednego z aktorów.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - grafiki koncepcyjne Źródło: X/Marvel Sources
Reklama

Doktor Strange będzie sojusznikiem Doktora Dooma w Avengers: Doomsday! Tak twierdzi dziennikarz Jeff Sneider z The Hot Mic. Powiedział dokładnie, że będzie współpracować z Doomem, którego celem jest pozbycie się postaci zagrażających istnieniu multiwersum. Nie sprecyzował, czy będzie to wariant Strange'a z alternatywnej rzeczywistości czy ten znany i lubiany superbohater.

Doktor Strange z Doomem w Avengers: Doomsday

Jednak wiele wskazuje na to, że to może być Doktor Strange, którego znamy. Przypomnijmy, że w scenie po napisach filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu razem z Cleą (Charlize Theron) wyruszyli badać kolizje niszczące światy multiwersum. Skoro misją Dooma jest powstrzymanie kolizji, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Strange zdradził superbohaterów i stanął po jego stronie.

Wcześniej sugerowano, że Doktor Doom ma wykorzystywać swoje podobieństwo do Tony'ego Starka z Ziemi-616. A do tego mają mu towarzyszyć „źli Avengers”, czyli alternatywne wersje z innych rzeczywistości.

Marvel niezadowolony z Ryana Reynoldsa

Według scoopera znanego jako Divinity Seeker Marvel nie jest zadowolony z decyzji Ryana Reynoldsa o zasugerowaniu postem na Instagramie, że gra Deadpoola w Avengers: Doomsday. Nie podoba im się to, że zrobił to bez jakiejkolwiek rozmowy, ustalenia i zgody. Wszyscy mówią wprost, że Deadpool & Wolverine otwarcie sugerował jego obecność, a poza tym w plotkach mówi się od początku o jego udziale. Każdy traktował post Reynoldsa jako potwierdzenie formalności.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 48. Daredevil: Odrodzenie: S1E7 - Sztuka dla sztuki (8.0/10)
-
Plotka

Ile będzie sezonów Daredevil: Odrodzenie? Są konkretne plany

2 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar 3 - kontynuacja nieoczekiwanego konfliktu: Mick kontra potężny tulkun

3 ULTIMATE ENDGAME #1
-

Marvel uczy się od Labubu. Nowy program z losowymi i sekretnymi okładkami

4 Peacemaker - sezon 2
-
Spoilery

Zapowiedź kolejnych odcinków 2. sezonu Peacemakera. Czy to wprowadzenie do multiwersum DCU?

5
-

Czy Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn? „Kocham ją”

6 Wielki marsz
-

Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e33

Running Man

s35e03

Ekipa z Essex

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rupert Grint
Rupert Grint

ur. 1988, kończy 37 lat

Stephen Fry
Stephen Fry

ur. 1957, kończy 68 lat

Alex O'Loughlin
Alex O'Loughlin

ur. 1976, kończy 49 lat

Marlee Matlin
Marlee Matlin

ur. 1965, kończy 60 lat

Krzysztof Zalewski-Brejdygant
Krzysztof Zalewski-Brejdygant

ur. 1984, kończy 41 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV