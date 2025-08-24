Avengers: Doomsday - sojusznik Doktora Dooma w filmie zaskoczy widzów. Czy to zdrada?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Doktor Strange będzie sojusznikiem Doktora Dooma w Avengers: Doomsday! Tak twierdzi dziennikarz Jeff Sneider z The Hot Mic. Powiedział dokładnie, że będzie współpracować z Doomem, którego celem jest pozbycie się postaci zagrażających istnieniu multiwersum. Nie sprecyzował, czy będzie to wariant Strange'a z alternatywnej rzeczywistości czy ten znany i lubiany superbohater.

Doktor Strange z Doomem w Avengers: Doomsday

Jednak wiele wskazuje na to, że to może być Doktor Strange, którego znamy. Przypomnijmy, że w scenie po napisach filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu razem z Cleą (Charlize Theron) wyruszyli badać kolizje niszczące światy multiwersum. Skoro misją Dooma jest powstrzymanie kolizji, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Strange zdradził superbohaterów i stanął po jego stronie.

Wcześniej sugerowano, że Doktor Doom ma wykorzystywać swoje podobieństwo do Tony'ego Starka z Ziemi-616. A do tego mają mu towarzyszyć „źli Avengers”, czyli alternatywne wersje z innych rzeczywistości.

Marvel niezadowolony z Ryana Reynoldsa

Według scoopera znanego jako Divinity Seeker Marvel nie jest zadowolony z decyzji Ryana Reynoldsa o zasugerowaniu postem na Instagramie, że gra Deadpoola w Avengers: Doomsday. Nie podoba im się to, że zrobił to bez jakiejkolwiek rozmowy, ustalenia i zgody. Wszyscy mówią wprost, że Deadpool & Wolverine otwarcie sugerował jego obecność, a poza tym w plotkach mówi się od początku o jego udziale. Każdy traktował post Reynoldsa jako potwierdzenie formalności.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku.