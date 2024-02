Berlin – będzie 2. sezon. Netflix kontynuuje spin-off Domu z papieru

fot. Netflix

Netflix potwierdził, że Berlin powróci z drugim sezonem. Spin-off Domu z papieru zadebiutował pod koniec ubiegłego roku, stając się w premierowym tygodniu najchętniej oglądanym serialem platformy. Widzowie mogą więc liczyć na kontynuację przygód kultowej postaci granej przez Pedro Alonso.

Berlin - Netflix zamówił 2. sezon

Potwierdzono, że gang Berlina również powróci w drugim sezonie. W nowych odcinkach wystąpią Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) oraz Joel Sánchez (Bruce).

Netflix udostępnił też nowe zdjęcie głównych bohaterów serialu, które znajdziecie w poniższej galerii.

Berlin

Zdjęcia do drugiego sezonu Berlina rozpoczną się w 2025 roku. Álex Pina i Esther Martínez Lobato powrócą jako twórcy serialu.

Berlin - opis fabuły

Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.