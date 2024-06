Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition coraz bliżej? Trofea wyciekły do sieci

fot. Ubisoft

Pod koniec 2023 roku do sieci wyciekły pierwsze informacje o Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. W oficjalnym sklepie Microsoftu przez pewien czas widoczne były screeny oraz informacje wskazujące na to, że nowe wydanie zaoferuje usprawnioną grafikę z możliwością zabawy w rozdzielczości 4K i przy 60 klatkach na sekundę, a także wprowadzi szereg innych zmian i poprawek. Niedługo później Ubisoft na oficjalnym profilu serii potwierdził, że taka produkcja faktycznie powstaje i na początku 2024 roku poznamy szczegóły. I choć te nadal się nie pojawiły, to zamiast tego dostaliśmy... kolejny przeciek.

Serwis Exophase poinformował, że do sieci wyciekła lista trofeów. Gracze będą mogli zdobyć 35 wirtualnych pucharków, w tym ten platynowy. Taki obrót spraw może sugerować, że premiera jest bliżej, niż można było podejrzewać. To zaś sprawia, że niebawem powinniśmy dostać jakieś oficjalne ogłoszenie. Dziwić może natomiast fakt, że Ubisoft nie zdecydował się nic ujawnić na swojej czerwcowej prezentacji Ubisoft Forward.

https://x.com/exophase/status/1801276097041952969 ROZWIŃ ▼