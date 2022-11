Bez granic - Marvel Studios wstrzymało jeden z wyczynów Chrisa Hemswortha w programie. Bali się o życie aktora

fot. materiały prasowe

Bez granic z Chrisem Hemsworthem to najnowszy program platformy Disney+. W produkcji aktor znany z roli Thora w MCU mierzy się z sześcioma ekstremalnymi wyczynami, które mają doprowadzić jego ciało do granic możliwości. Okazuje się, że jeden z wyczynów sprawił, że Marvel Studios postanowiło go wstrzymać.

W czasie rozmowy w programie Jimmy Kimmel Live Hemsworth wyjawił, że Marvel Studios postanowiło skasować jeden z jego wyczynów. Studio martwiło się bowiem o to, że aktor może umrzeć. A wszystko działo się przed wejściem Hemswortha na plan filmu Thor: miłość i grom.

Bez granic z Chrisem Hemsworthem - na czym polegał ryzykowny wyczyn?

Hemsworth wyjawił w wywiadzie, że miał zamiar ciągnąć w programie samochód po płaskim terenie. Jednak w trakcie ćwiczeń doznał kontuzji pleców. Wobec tego postawiono na wspinaczkę po linie. Aktor chciał wykonać wyczyn przed wejściem na plan Thor: Miłość i grom. Jednak wówczas do akcji wkroczyło Marvel Studios i stwierdziło, że ten wyczyn może zabić Hemswortha.

