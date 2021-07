Bez powrotu: Julia Krawiec powróciła w nowej powieści kryminalnej

Czarna Owca

Wydawnictwo Czarna Owca wydało właśnie nową powieść kryminalną Marty Zaborowskiej pod tytułem Bez powrotu. Jest to już piąta powieść, której bohaterką jest detektyw Julia Krawiec. Tym razem bohaterka będzie musiała rozwiązać między innymi zagadkę dotyczącą swojej przyrodniej siostry.

Marta Zaborowska jest z wykształcenia politologiem. Jej wcześniejsze powieść kryminalne z Julią Krawiec w roli głównej to Uśpienie, Rajskie ptaki, Gwiazdozbiór (nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru) oraz Czarne ziarno. Napisała także powieść kryminalną Jej wszystkie śmierci, a także thriller psychologiczny Lęki podskórne.

Bez powrotu liczy 504 strony. Oto opis fabuły:

Detektyw Julia Krawiec ma wreszcie okazję, by poznać się ze swoją przyrodnią siostrą Lidią.

Spotykają się podczas rodzinnej uroczystości, kiedy to dziewczyna próbuje dać Julii do zrozumienia, że w jej życiu dzieje się coś niepokojącego. Nim jednak zdąży wyjaśnić sprawę, odbiera tajemniczy telefon i wybiega wzburzona ze spotkania. Od tej chwili ginie po niej wszelki ślad. To jednak dopiero wstęp do tragicznych wydarzeń. Już wkrótce Julia wraz z komisarzem Górnym, przy okazji poszukiwań Lidii, natrafiają na ślady brutalnej zbrodni, która łączy się z serią morderstw. Ofiary nie są przypadkowe, a zabójca typuje je według sobie tylko znanej strategii.

W tym samym czasie pewien chłopiec prowadzi grę „Do trzech pań sztuka”. Zabawa wydaje się niewinna, jednak to tylko pozory. Wraz z każdym jej etapem ginie kolejna kobieta. Chłopiec nie zamierza jednak przerwać wyliczanki. Jego celem jest doprowadzenie swojej gry do upragnionego finału.

Marta Zaborowska po raz kolejny daje nam kryminał pełen trudnych pytań i ujawnia prawdę o ciemnej stronie ludzkiej natury.