Bezwład: premiera thrillera Jessiki Barry

Dziś ukazał się thriller zatytułowany Bezwład. Jest to debiut w tym gatunku pisarki ukrywającej się pod pseudonimem Jessica Barry.

W Bezwładzie czytelnicy śledzą losy dwóch bohaterek. Młodej kobiety, która przeżyła katastrofę lotniczą, oraz jej matki odkrywającej kim tak naprawdę stała się jej córka.

Bezwład ukazał się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Został wydany w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, liczy 416 stron i kosztuje 39,90 zł.

Poniżej prezentujemy okładkę oraz opis Bezwładu:

Przeżycie katastrofy lotniczej to dopiero początek walki o życie.

Allison Carpenter przeżywa katastrofę lotniczą w Górach Skalistych, lecz to dopiero początek jej walki o życie. Dziewczyna zna straszną tajemnicę, a wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, by ukryć szokującą prawdę. Jeśli dowiedzą się, że przetrwała, ruszą za nią.

Maggie Carpenter, matka Allison wciąż ma nadzieję, że jej córka żyje. Nie odnaleziono przecież jej ciała. Maggie także skrywa tajemnicę – w gruncie rzeczy nic nie wie o swojej córce.

Podczas gdy Allison brnie przez dzikie góry, Maggie rozpaczliwie szuka odpowiedzi na kolejne pytania. Zagłębiwszy się w życie Allison, odkrywa, że w świecie pieniędzy i luksusu jej córka zmieniła się nie do poznania. Czy zdąży odkryć prawdę, żeby ją uratować?